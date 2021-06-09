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توقعات بجمع أرامكو السعودية 3-4 مليارات دولار من صكوك

أرامكو السعودية
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أرامكو

توقعات بجمع أرامكو السعودية 3-4 مليارات دولار من صكوك

ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات

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دبي - رويترز

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ذكر مصدران أنه من المرجح أن تجمع أرامكو السعودية بين 3 و4 مليارات دولار اليوم الأربعاء مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول بيع صكوك مقومة بالدولار الأميركي لها.

وأفادت وثيقة شروط للصكوك اطلعت عليها رويترز أنها ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.

ويُستخدم جزء على الأقل من حصيلة الطرح في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب في معظمها للحكومة.

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وجرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الثلاث سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأميركية، وللخمس سنوات عند نحو 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية وللعشر سنوات عند نحو 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية.

وقد حافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

وقال مصدر لرويترز يوم الاثنين إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والذي اُستخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.

وقال مصدر لرويترز إنه من المتوقع أن تجمع أرامكو ما يصل إلى 5 مليارات من الصفقة التي يُتوقع إغلاقها اليوم ويشارك بها 29 مديرا نشطا وخاملا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.

ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار إتش.إس.بي.سي وجيه بي مورغان والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم بي.أو.سي انترناشونال وبنك دبي الإسلامي.

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