.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين: عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة بالداخل تجاوز المليار

طوابير لأخذ اللقاح في الصين
طوابير لأخذ اللقاح في الصين
اقتصاد الصين

الصين: عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة بالداخل تجاوز المليار

سرعة لا مثيل لها في أي دولة أخرى بالعالم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة داخل أراضيها تجاوز المليار، وكانت الصين قد أعلنت مؤخراً أنها في غضون أيام، ستصل إلى مليار جرعة في حملة تطعيمها ضد كوفيد-19، وهي سرعة لا مثيل لها في أي دولة أخرى بالعالم.

واعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، قدمت الصين أكثر من 945 مليون جرعة، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تسليمه في الولايات المتحدة، وحوالي 40% من 2.5 مليار جرعة تم تقديمها على مستوى العالم، بحسب شبكة CNN الأميركية.

هذه التوجهات السياحية للسعوديين بعد شهر من فتح الحدود سياحة وسفر سياحة السعودية هذه التوجهات السياحية للسعوديين بعد شهر من فتح الحدود

ويعد هذا الرقم أكثر من رائع بالنظر إلى أن بدء طرحه كان بطيئًا.

ووصلت الصين إلى أول مليون جرعة فقط في 27 مارس/آذار، أي خلف الولايات المتحدة بأسبوعين. ولكن تسارعت الوتيرة بشكل كبير في مايو/ أيار، مع تقديم أكثر من 500 مليون جرعة خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وقدمت البلاد، يوم الثلاثاء وحده، أكثر من 20 مليون جرعة. وفي هذا المعدل، من المحتمل أن تتجاوز المليار جرعة بنهاية هذا الأسبوع.

ويعد تطعيم بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار شخص ضد كوفيد-19 هو بمثابة مهمة ضخمة.

ويتم تنفيذ حملة "تطعيم كل من يمكن تطعيمه" في جميع أنحاء البلاد، في المدن الكبرى والقرى الصغيرة على حد سواء، حيث يذهب موظفو الحكومة إلى الأحياء لإقناع الناس بالتطعيم.

وفي غضون ذلك، حث رؤساء الشركات، المملوكة للدولة، موظفيهم على أخذ اللقاح، بينما تقدم مواقع التطعيم مزايا مختلفة، تتراوح من قسائم التسوق إلى البوظة والبقالة المجانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم
مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء
الأكثر قراءة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
قبل أن تذهب
موريتانيا تطلق آلية رقابية لحظر دخول الأغذية المسرطنة
موريتانيا تطلق آلية رقابية لحظر دخول الأغذية المسرطنة
اكتشف المزيد