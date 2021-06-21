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أميركا تبحث تقديم 14 مليون جرعة لقاح كورونا للعراق وغزة والضفة الغربية

لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

أميركا تبحث تقديم 14 مليون جرعة لقاح كورونا للعراق وغزة والضفة الغربية

تعتزم الولايات المتحدة التبرع بـ 500 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة خلال عامين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطة لتوزيع 55 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا عالميا. وأوضح البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنه يعتزم تقديم 14 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للعراق وغزة والضفة الغربية.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، قبل نحو أسبوعين، أن بلاده ستتبرع بـ 500 مليون جرعة لقاح كورونا، وقال إنها "خطوة تاريخية". وأوضح أن استمرار كورونا يعني حدوث المزيد من التحورات، مؤكدا أن القيم الأميركية تفرض "علينا تطعيم العالم ضد فيروس كورونا".

وفي العاشر من الشهر الجاري، قالت شركة فايزر وشريكها الألماني بايونتيك، إنهما اتفقتا على تزويد حكومة الولايات المتحدة بـ 500 مليون جرعة من لقاح COVID-19 للتبرع بها للدول الفقيرة على مدار العامين المقبلين.

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شركتا الأدوية ستوفران 200 مليون جرعة في عام 2021 و300 مليون جرعة في النصف الأول من عام 2022، ستوزعها الولايات المتحدة بعد ذلك على 92 دولة منخفضة الدخل والاتحاد الإفريقي.

سيتم توفير الجرعات، التي سيتم إنتاجها في مواقع الإنتاج التابعة لشركة Pfizer في الولايات المتحدة، بسعر غير هادف للربح.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: "إن شراكتنا مع الحكومة الأميركية ستساعد في جلب مئات الملايين من جرعات لقاحنا إلى أفقر البلدان حول العالم بأسرع وقت ممكن".

وسيبدأ تسليم 200 مليون جرعة في أغسطس 2021 ويستمر خلال الفترة المتبقية من العام، بينما من المقرر تسليم 300 مليون جرعة لعام 2022 بين يناير ونهاية يونيو. ولدى حكومة الولايات المتحدة أيضًا خيار الجرعات الإضافية.

وقالت شركتا Pfizer و Biontech إن الجرعات جزء من التعهد المعلن مسبقًا بتقديم ملياري جرعة من لقاح COVID-19 إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على مدار الـ 18 شهرًا القادمة.

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