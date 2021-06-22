ارتفاع معدل البطالة بالأردن إلى 25% بالربع الأول

أظهرت بيانات صادرة، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في الأردن بلغ في الربع الأول من العام الحالي 25% مرتفعا مقارنة مع 24.7% في الربع السابق.

وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2020 يبلغ 19.3%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

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وتسببت جائحة كورونا في زيادة معدل البطالة في المملكة، ويعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا.

وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23%، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات سابقة من البنك المركزي الأردني، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 0.4% إلى 15.85 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.