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ارتفاع معدل البطالة بالأردن إلى 25% بالربع الأول

من وسط العاصمة الأردنية عمان
جانب من وسط العاصمة الأردنية عمان
اقتصاد الأردن

ارتفاع معدل البطالة بالأردن إلى 25% بالربع الأول

مرتفعا من 19.3% بالربع المماثل من 2020

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عمان - رويترز

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أظهرت بيانات صادرة، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في الأردن بلغ في الربع الأول من العام الحالي 25% مرتفعا مقارنة مع 24.7% في الربع السابق.

وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2020 يبلغ 19.3%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتسببت جائحة كورونا في زيادة معدل البطالة في المملكة، ويعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا.

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وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23%، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات سابقة من البنك المركزي الأردني، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 0.4% إلى 15.85 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

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