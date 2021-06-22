.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين تعتزم الإبقاء على قيود كورونا على الحدود لعام إضافي

التطعيم ضد كورونا في الصين
عمليات تطعيم ضد كورونا في الصين
اقتصاد الصين

الصين تعتزم الإبقاء على قيود كورونا على الحدود لعام إضافي

على الرغم من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تجاوزت المليار جرعة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم الصين الإبقاء على قيود كورونا المفروضة على الحدود لعام إضافي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وتخطط بكين للإبقاء على قيودها الحدودية الوبائية سارية لمدة عام آخر على الأقل حيث يشعر المسؤولون بالقلق من ظهور متغيرات جديدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، على الرغم من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تجاوزت المليار جرعة.

وقال أحد الأشخاص للصحيفة، إن الجدول الزمني المؤقت للنصف الثاني من عام 2022 تم تحديده خلال اجتماع منتصف مايو لمجلس الوزراء، أو مجلس الدولة، بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية الصينية ولجنة الصحة الوطنية، من بين هيئات حكومية أخرى.

"سابك" توصي بتوزيع أرباح 17.5% بقيمة 5.25 مليار ريال شركات سوق السعودية "سابك" توصي بتوزيع أرباح 17.5% بقيمة 5.25 مليار ريال

ويعود الموقف الحذر لبكين، من سعي المسؤولين إلى عقد الأولمبياد الشتوية في فبراير 2022، ونقل السلطة مرة كل عقد داخل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في نهاية العام.

يأتي ذلك فيما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام ما يقرب من 1.05 مليار جرعة من لقاحات (كوفيد-19) في التطعيم بأنحاء الصين حتى أمس الاثنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟ دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة
السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً
بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود
قبل أن تذهب
هل ينجح "برلين 2" فيما فشل فيه المؤتمر الأول؟
هل ينجح "برلين 2" فيما فشل فيه المؤتمر الأول؟
اكتشف المزيد