الصين تعتزم الإبقاء على قيود كورونا على الحدود لعام إضافي

تعتزم الصين الإبقاء على قيود كورونا المفروضة على الحدود لعام إضافي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وتخطط بكين للإبقاء على قيودها الحدودية الوبائية سارية لمدة عام آخر على الأقل حيث يشعر المسؤولون بالقلق من ظهور متغيرات جديدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، على الرغم من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تجاوزت المليار جرعة.

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وقال أحد الأشخاص للصحيفة، إن الجدول الزمني المؤقت للنصف الثاني من عام 2022 تم تحديده خلال اجتماع منتصف مايو لمجلس الوزراء، أو مجلس الدولة، بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية الصينية ولجنة الصحة الوطنية، من بين هيئات حكومية أخرى.

ويعود الموقف الحذر لبكين، من سعي المسؤولين إلى عقد الأولمبياد الشتوية في فبراير 2022، ونقل السلطة مرة كل عقد داخل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في نهاية العام.

يأتي ذلك فيما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام ما يقرب من 1.05 مليار جرعة من لقاحات (كوفيد-19) في التطعيم بأنحاء الصين حتى أمس الاثنين.