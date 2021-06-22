.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الفيدرالي: تحسن متواصل في الاقتصاد وزيادة ملحوظة في التضخم

رئيس الفيدرالي جيروم باول
رئيس الفيدرالي جيروم باول
اقتصاد أميركا

الفيدرالي: تحسن متواصل في الاقتصاد وزيادة ملحوظة في التضخم

باول: القفزة الحالية في التضخم من المرجح أن تتلاشى

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في إفادة مكتوبة سيدلي بها في جلسة استماع بالكونغرس، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة يظهر "تحسنا متواصلا" من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بينما تستمر مكاسب سوق الوظائف، لكن التضخم "زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية".

ولم يتطرق باول إلى تفاصيل في ملاحظاته المعدة بشأن السياسة النقدية الحالية، أو بشأن احتمالات أن يضطر البنك المركزي الأميركي لتسريع خططه لسحب بعض الدعم عن الاقتصاد بسبب الزيادة السريعة في الأسعار.

الدولار يحافظ على مكاسبه بعد مفاجأة مجلس الاحتياطي أسواق المال الدولار الدولار يحافظ على مكاسبه بعد مفاجأة مجلس الاحتياطي

في تعليقاته، التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر بعد ظهر الاثنين، قال باول إنه يعتبر أن القفزة الحالية في التضخم من المرجح أن تتلاشى. وعبّر مجددا عن قلقه من أن التعافي الاقتصادي ما زال غير متجانس.

وأضاف باول: "نحن في مجلس الاحتياطي الفيدرالي نبذل كل ما في وسعنا لدعم الاقتصاد لأطول فترة لازمة لإتمام التعافي".

وأشار إلى أنه يشعر بأن مكاسب الوظائف "يجب أن تتسارع في الأشهر المقبلة" بينما يستمر التقدم في تطعيمات كوفيد-19 وإعادة فتح الاقتصاد.

وقال أيضاً إن "الجائحة ما زالت تشكل مخاطر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة
أخبار سارة من كوبا.. لقاح أخبار سارة من كوبا.. لقاح "أبدالا" فعال بنسبة 92.28%
الأكثر قراءة
يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
الجابر يعتذر لنواف بن سعد بعد الحكم بقضية الـ170 مليوناً الجابر يعتذر لنواف بن سعد بعد الحكم بقضية الـ170 مليوناً
جديد قضية طفل جديد قضية طفل "ذا فويس" المتهم بالشروع في قتل زميله
قبل أن تذهب
لماذا يغامر الأفارقة بالهجرة إلى اليمن رغم الحرب؟
لماذا يغامر الأفارقة بالهجرة إلى اليمن رغم الحرب؟
اكتشف المزيد