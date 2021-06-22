الفيدرالي: تحسن متواصل في الاقتصاد وزيادة ملحوظة في التضخم

قال رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في إفادة مكتوبة سيدلي بها في جلسة استماع بالكونغرس، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة يظهر "تحسنا متواصلا" من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بينما تستمر مكاسب سوق الوظائف، لكن التضخم "زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية".

ولم يتطرق باول إلى تفاصيل في ملاحظاته المعدة بشأن السياسة النقدية الحالية، أو بشأن احتمالات أن يضطر البنك المركزي الأميركي لتسريع خططه لسحب بعض الدعم عن الاقتصاد بسبب الزيادة السريعة في الأسعار.

مادة اعلانية

في تعليقاته، التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر بعد ظهر الاثنين، قال باول إنه يعتبر أن القفزة الحالية في التضخم من المرجح أن تتلاشى. وعبّر مجددا عن قلقه من أن التعافي الاقتصادي ما زال غير متجانس.

وأضاف باول: "نحن في مجلس الاحتياطي الفيدرالي نبذل كل ما في وسعنا لدعم الاقتصاد لأطول فترة لازمة لإتمام التعافي".

وأشار إلى أنه يشعر بأن مكاسب الوظائف "يجب أن تتسارع في الأشهر المقبلة" بينما يستمر التقدم في تطعيمات كوفيد-19 وإعادة فتح الاقتصاد.

وقال أيضاً إن "الجائحة ما زالت تشكل مخاطر".