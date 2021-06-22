.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 425 مليون دولار قروضاً لمؤسسات فلسطينية

المسجد الأقصى في القدس - فرانس برس
القدس
بنوك

بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 425 مليون دولار قروضاً لمؤسسات فلسطينية

المشاريع الصغيرة والمتوسطة أبرز المستفيدين من الدعم المالي

متابع الغاء المتابعة

رام الله - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن بنك الاستثمار الأوروبي وقع اتفاقية لتقديم قروض لعدد من البنوك ومؤسسات الإقراض الفلسطينية بقيمة 425 مليون دولار لتقدم بدورها قروضا ميسرة للقطاع الخاص.

وأضاف اشتية في بيان صادر عن مكتبه، أن "الهدف من الاتفاقية توفير سيولة لدى البنوك الفلسطينية، لضخها في القطاعات الإنتاجية، بفوائد ميسرة، لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني لا سيما للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تأثرت من تبعات جائحة كورونا".

وقال "هذه الأموال ليست منحاً بل قروضاً ميسرة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة".

المالية السعودية: نؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين اقتصاد المالية السعودية: نؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين

وذكر رئيس الحكومة أن هناك 4 بنوك أوروبية للاستثمار تعمل في فلسطين، ونتفاوض لجذب ثلاثة بنوك أخرى للاستثمار في البلاد.

ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، سفين كون فون بورجسدورف، الذي وقع على الاتفاقية بالنيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قوله "إن هذه الاتفاقية يجري التحضير لها منذ ستة أشهر".

وتابع سفين كون: "نؤكد من جديد على الشراكة الحقيقية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين في كافة المجالات".

وقال فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية في نفس البيان "نحن في سلطة النقد ونيابة عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة، نوجه رسالة للقطاع الخاص وهي أننا نعمل جاهدين لتوفير السيولة من مصادر مختلفة لمساعدة القطاع الخاص".

وأضاف قائلا "ليس فقط للتعافي من جائحة كورونا، بل أيضا توجيه السيولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية الحكومة الاقتصادية".

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء المركزي أن الاقتصاد الفلسطيني الذي تأثر بجائحة كورونا سجل تراجعا حادا نسبته 12% في العام 2020 مقارنة مع العام 2019 .

وقال الجهاز على موقعه الرسمي إن هذا التراجع أدى إلى "زيادة في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر".

وأضاف الجهاز في نشرة له أن معدل البطالة وصل إلى 27.8%.

وجاء في أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء" بلغ رصيد الدين العام 3.5 مليار دولار أميركي في نهاية الربع الثالث من العام 2020، بارتفاع حوالي 24% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2019 الذي بلغ حوالي 2.8 مليار دولار".

وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز في ميزانيتها السنوية يبلغ حوالي 1.4 مليار دولار مع انخفاض الدعم الخارجي الذي كانت تعتمد عليه في سد جزء كبير من هذا العجز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟ دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة
السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً
بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود
قبل أن تذهب
هل ينجح "برلين 2" فيما فشل فيه المؤتمر الأول؟
هل ينجح "برلين 2" فيما فشل فيه المؤتمر الأول؟
اكتشف المزيد