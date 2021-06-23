البحرين تمدد برنامج الدعم للقطاعات المتأثرة بجائحة كورونا

أوردت وكالة أنباء البحرين، اليوم الأربعاء، أن البلاد ستمدد برنامج الدعم الحكومي لثلاثة شهور إضافية للقطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضافت أن دور السينما ومراكز الألعاب الترفيهية والصالات والأندية الرياضية والمقاهي وصالونات الحلاقة ودور رياض الأطفال من القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج.

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وفي مايو الماضي، أصدر مصرف البحرين المركزي تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

تنتهي مدة التعميم في 31 ديسمبر 2021 من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وتمت هذه الترتيبات بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.