آبل قد تصنع هاتفاً كبيراً منخفض السعر في عام 2022

قد تبيع شركة آبل جهاز آيفون بشاشة بحجم 6.7 إنشات مقابل أقل من 900 دولار في عام 2022، وفقًا للمحلل الشهير مينغ تشي كو.

وفي حال حصل هذا الأمر، فسيكون لدى مشتري آيفون 14 طريقة أقل تكلفة للحصول على حجم الشاشة الذي تبيعه آبل حاليًا فقط عبر iPhone 12 Pro Max، الذي يبدأ بسعر 1099 دولارا.

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ويتوقع كو أن تشكيلة آبل العادية من هواتف آيفون لعام 2022 تتضمن هواتف بشاشات 6.1 و 6.7 إنشات (نفس أحجام iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max الحاليين).

ولا يوجد جهاز آيفون ميني iPhone Mini بشاشة بقياس 5.4 إنشات. وقال المحللون، بما في ذلك كو، إن آيفون ميني يتم التخلص منه في عام 2022 بسبب انخفاض المبيعات.

وفي حين أن البعض قد يفتقد الهاتف الصغير، ولكن من وجهة نظر آبل، فإن التوسع في مجموعة الهواتف السائدة أمر منطقي.

ووفقًا للمستندات التي تم اكتشافها في محاكمة آبل و Epic Games، فإن آبل أصدرت تكليفًا بإعداد تقرير حول عادات شراء الهواتف الذكية للمستهلكين في أواخر العام الماضي، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وأظهر التقرير أن العديد من العملاء كانوا يشترون الهواتف التي تحتوي على شاشات أكبر من ست إنشات، وأن عددًا أكبر من الأشخاص يتجهون إلى سامسونج أكثر من آبل لتلبيتها احتياجات الهواتف الكبيرة.

وتواجه كلتا الشركتين سوقًا يتباطأ، ويتعين عليهما مواجهة ارتفاع التكاليف. وإذا اتخذت شركة آبل قرارًا بصنع هاتف كبير من الفئة المنخفضة، فإنها تفعل ذلك بعد رؤية الأبحاث التي تفيد بأن العديد من المستهلكين يريدون هواتف أكبر وأرخص.

وبينما تعمل آبل إلى حد ما لتحقيق هذا الهدف (كان لدى iPhone 12 وiPhone 11 وiPhone XR شاشات 6.1 إنشات). فإنها جعلت الهواتف الكبيرة حصرية للفئة المتطورة.

وقد يكون العام المقبل هو الوقت المناسب لجذب المستخدمين الذين يريدون شيئًا أكبر من 6.1 إنشات. ولكن لا يريدون إنفاق أكثر من 1000 دولار للحصول عليه.

بالإضافة إلى ذلك قال كو أيضًا، إن أجهزة آيفون لعام 2022 تحتوي على قارئات بصمات أصابع المدمج أسفل الشاشة. وهناك iPhone SE جديد داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.