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ميزة جديدة في هاتف آيفون ستساعدك في ضبط تركيزك

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آيفون
أبل

ميزة جديدة في هاتف آيفون ستساعدك في ضبط تركيزك

تتيح لك حظر كل الضوضاء

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن يتوفر نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد من أبل، iOS 15، هذا الخريف مع الكثير من الميزات الجديدة، إلا أن إحدى الميزات الجديدة في الإصدار التجريبي للمطور تسمى "التركيز"، حيث تتيح لك حظر كل الضوضاء - أي إشعارات من التطبيقات والرسائل التي لا تهتم بها - خلال أوقات معينة، ثم يمكنك متابعة كل هذه الإخطارات لاحقاً.

هذا يعني أنه يمكنك ممارسة حياتك الطبيعية مع العائلة أو مشاهدة أحد الأفلام وقراءة كتاب دون رؤية أي إشعارات جديدة على هاتفك.

في الوقت الحالي، حتى في وضع عدم الإزعاج الموجود حالياً، تظل هواتف آيفون تتلقى إشعارات وتنبيهات بالرسائل الجديدة، وإن لم تكن جميعها مزعجة إلا أنها تفقدك السيطرة على وقتك، وفقاً لما ذكرته "CNBC".

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وتعد خاصية التركيز "Focus"، أداة أكثر شمولاً في النسخة الجديدة من نظام تشغيل آيفون، كما أنها قابلة للتخصيص، حيث تمنحك التحكم الكامل في التطبيقات والأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليك. وبمجرد نقرة واحدة على أجهزة آيفون المزودة بمعرف الوجه، ما عليك سوى التمرير للأسفل من أعلى يمين الشاشة في نظام التشغيل iOS 15 والنقر على زر جديد اسمه "Focus".

على سبيل المثال، يمكنك تلقي إشعارات من زوجتك أو أشخاص محددين، فيما لا يمكن لباقي الأشخاص الوصول إليك، حتى إذا أمسكت هاتفك، فلن ترى إشعاراً بتلقيك رسالة نصية أو تنبيهات أو أي شيء آخر ألغيت تنشيطه.

بمجرد أن يصبح i0S 15 متاحاً للجميع، سيتمكن الأشخاص من إرسال رسالة إليك إذا رأوا أنك في وضع التركيز، وهو أمر جيد لحالات الطوارئ.

وإذا كنت تريد حقاً معرفة ما إذا كنت تفتقد الكثير من الإشعارات الواردة التي قد تكون مهمة، فيمكنك أخذ نظرة خاطفة ومشاهدة ملخص للإشعارات التي تلقيتها في وضع التركيز عن طريق التمرير للأسفل من أعلى الشاشة. إلا أنها تظل أقل إغراءً بكثير من رؤية التنبيهات المنبثقة.

سيكون التحديث متاحاً للجميع في الخريف، لكن سيتم إطلاق إصدار تجريبي عام يتيح للأشخاص تجربة الميزات الجديدة في وقت ما في يوليو.

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