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الكويت تقرر فتح حدودها البرية والبحرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا

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الكويت تقرر فتح حدودها البرية والبحرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا

مجلس الوزراء سمح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين

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دبي - العربية.نت

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قررت الكويت، اليوم الاثنين، فتح حدودها البرية والبحرية أمام المطعمين من فيروس كورونا.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم موافقة مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات ( فايزر - أسترازينكا -موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

وأضاف أن ذلك سيكون شريطة إجراء فحص PCR الأول قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحج.

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