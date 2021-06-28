رئيس الوزراء الإسباني: الناتج الاقتصادي زاد 18% في الربع الثاني 

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير اليوم الاثنين، إن الناتج الاقتصادي للبلاد سجل زيادة قياسية بلغت 18% في الربع الثاني من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف "في الربع الذي على وشك الانتهاء، لدينا ناتج اقتصاد إجمالي أعلى 18% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي".

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وتشير المقارنة إلى فترة شهدت إجراءات واسعة للعزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا خنقت رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وخفضت الناتج الاقتصادي بنسبة 21.6%.

ودمرت القيود على السفر صناعة السياحة في إسبانيا التي شكلت حوالي 12% من الاقتصاد قبل الجائحة وألحقت أضرارا شديدة بنشاط المصانع والاستهلاك الخاص.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بلغ 10.8% في 2020.

وأشارت بيانات منذ نهاية مارس/ آذار إلى تعاف اقتصادي قوي أدى إلى تعديلات صعودية للنمو. ويقدر البنك المركزي الإسباني الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 6.2% هذا العام.

وتبلغ التوقعات الرسمية للحكومة للنمو للعام الحالي 6.5%، وهي مرتبطة بالتقدم في حملة تطعيمات كوفيد-19 ووصول أموال التعافي الأوروبية.