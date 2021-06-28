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رئيس الوزراء الإسباني: الناتج الاقتصادي زاد 18% في الربع الثاني 

اسبانيا
احدى الساحات في اسبانيا خالية خلال أزمة كورونا
اقتصاد أوروبا

رئيس الوزراء الإسباني: الناتج الاقتصادي زاد 18% في الربع الثاني

تشير المقارنة إلى فترة شهدت إجراءات واسعة للعزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير اليوم الاثنين، إن الناتج الاقتصادي للبلاد سجل زيادة قياسية بلغت 18% في الربع الثاني من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف "في الربع الذي على وشك الانتهاء، لدينا ناتج اقتصاد إجمالي أعلى 18% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي".

وتشير المقارنة إلى فترة شهدت إجراءات واسعة للعزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا خنقت رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وخفضت الناتج الاقتصادي بنسبة 21.6%.

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ودمرت القيود على السفر صناعة السياحة في إسبانيا التي شكلت حوالي 12% من الاقتصاد قبل الجائحة وألحقت أضرارا شديدة بنشاط المصانع والاستهلاك الخاص.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بلغ 10.8% في 2020.

وأشارت بيانات منذ نهاية مارس/ آذار إلى تعاف اقتصادي قوي أدى إلى تعديلات صعودية للنمو. ويقدر البنك المركزي الإسباني الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 6.2% هذا العام.

وتبلغ التوقعات الرسمية للحكومة للنمو للعام الحالي 6.5%، وهي مرتبطة بالتقدم في حملة تطعيمات كوفيد-19 ووصول أموال التعافي الأوروبية.

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