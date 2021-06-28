قلق متزايد من مسؤولي الفيدرالي بشأن الارتفاعات القوية لأسعار العقار

أبدى عدد من المسؤولين لدى الاحتياطي الفيدرالي قلقهم حيال الارتفاعات القوية لأسعار العقار، محذرين من تراجعات حادة قد تلي المكاسب.

وحذر Eric Rosengren رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن من الزخم في السوق العقارية مشددا على ضرورة العودة بمستويات التضخم إلى 2% بأسرع وقت.

مادة اعلانية

وأضاف Rosengren أنه عندما يحين الوقت لتخفيف التيسير الكمي يجب التخفيف من مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهونات عقارية بالوقت نفسه مع تخفيف مشتريات ديون الخزينة.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات المنظمة الوطنية للوسطاء العقاريين ارتفاع الأسعار 24% في مايو.

كان James Bullard رئيس الاحتياطي الفيدرالي في St Louis قد دعا الفيدرالي لإعادة تقييم دعمه للقطاع العقاري وسط القلق من فقاعة.

ودعا Robert Kaplan رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لإنهاء برنامج شراء الديون بأقرب وقت بسبب إشارات المضاربة المالية في السوق العقارية.