الكويت: صندوق احتياطي الأجيال يحقق نموا سنويا 33%

قال وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، اليوم الخميس، إن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة "كان الأفضل في تاريخه" وحقق نسبة نمو بلغت 33% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وأضاف الوزير في بيان نشره حساب وزارة المالية على تويتر، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة تفوق على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها.

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وتابع الوزير: "فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق".

وحسب تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة مستبعدة حالياً عن الموازنة العامة بموجب القانون، ويمكن تقليص تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال لسد عجز الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة أخيراً في مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الأمة، وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها الكويت لحل تحدياتها التمويلية هي بالدرجة الأولى عقبات سياسية.

ويضم صندوق الأجيال القادمة أصولاً خارجية بمئات مليارات الدولارات، وكان من المعتاد تحويل 10% من إيرادات الدولة إليه سنوياً، قبل أن تقع الميزانية في العجز مع انخفاض أسعار النفط.