.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكويت: صندوق احتياطي الأجيال يحقق نموا سنويا 33%

الكويت
أبراج الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت: صندوق احتياطي الأجيال يحقق نموا سنويا 33%

خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021

متابع الغاء المتابعة

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، اليوم الخميس، إن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة "كان الأفضل في تاريخه" وحقق نسبة نمو بلغت 33% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وأضاف الوزير في بيان نشره حساب وزارة المالية على تويتر، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة تفوق على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها.

وتابع الوزير: "فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق".

البرلمان الكويتي يقر الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022 اقتصاد اقتصاد الكويت البرلمان الكويتي يقر الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022

وحسب تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة مستبعدة حالياً عن الموازنة العامة بموجب القانون، ويمكن تقليص تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال لسد عجز الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة أخيراً في مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الأمة، وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها الكويت لحل تحدياتها التمويلية هي بالدرجة الأولى عقبات سياسية.

ويضم صندوق الأجيال القادمة أصولاً خارجية بمئات مليارات الدولارات، وكان من المعتاد تحويل 10% من إيرادات الدولة إليه سنوياً، قبل أن تقع الميزانية في العجز مع انخفاض أسعار النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة! مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة!
الأكثر قراءة
السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر
قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة
قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. "شاهد" تعرض "رشاش"
شاهد.. نائب يسدد لكمات قوية لعبير موسي في برلمان تونس شاهد.. نائب يسدد لكمات قوية لعبير موسي في برلمان تونس
رسالة نارية من شيريهان لحسام حبيب.. رسالة نارية من شيريهان لحسام حبيب.. "الرجولة أفعال"
قبل أن تذهب
ما دلالات الضربات الأميركية على ميليشيات إيران في سوريا والعراق؟
ما دلالات الضربات الأميركية على ميليشيات إيران في سوريا والعراق؟
اكتشف المزيد