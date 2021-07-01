عجز الموازنة العمانية 2.3 مليار دولار في مايو

قالت وزارة المالية العمانية، اليوم الخميس، إن سلطنة عمان سجلت عجزا في الميزانية منذ بداية العام بلغ 890.2 مليون ريال (2.32 مليار دولار) في مايو/أيار بفعل انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه.

وقالت الوزارة إن الإيرادات النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري انخفضت 23% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2020.

مادة اعلانية

وهبطت الإيرادات الإجمالية بما فيها الإيرادات غير النفطية 19%.

وعملت سلطنة عمان على الحد من الإنفاق العام لتقليل العجز المالي لكن التعديلات لا تجاري انخفاض الإيرادات.

وقالت الوزارة إن الإنفاق العام يواصل الانخفاض.

وانخفض الإنفاق بنسبة 2.9% سنويا خلال السنة حتى مايو/أيار.

وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية هبط 2.5% في الربع الأول من العام الجاري تحت وطأة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 20.6% في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 5.7%.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وضعت السلطنة خطة مالية متوسطة الأجل الأمر الذي طمأن المستثمرين وساعدها في تدبير قروض وإصدار سندات بمليارات الدولارات هذا العام.

وفي الشهر الماضي، جمعت السلطنة 1.75 مليار دولار بإصدار صكوك إسلامية تجاوز الطلب عليها 11.5 مليار دولار.