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عُمان تطلب مشورة فنية من صندوق النقد الدولي

سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
سلطنة عمان
اقتصاد عمان

عُمان تطلب مشورة فنية من صندوق النقد الدولي

لتعزيز إطار العمل المالي في الأمد المتوسط

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دبي- العربية.نت

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قال صندوق النقد الدولي، إن سلطنة عمان طلبت مشورة فنية لتعزيز إطار العمل المالي في الأمد المتوسط.

وأضاف الصندوق في بيان نقلته "رويترز"، أن السلطنة تستهدف التعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين.

وعملت سلطنة عمان على الحد من الإنفاق العام لتقليل العجز المالي لكن التعديلات لا تجاري انخفاض الإيرادات.

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وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وضعت السلطنة خطة مالية متوسطة الأجل الأمر الذي طمأن المستثمرين وساعدها في تدبير قروض وإصدار سندات بمليارات الدولارات هذا العام.

وفي الشهر الماضي، جمعت السلطنة 1.75 مليار دولار بإصدار صكوك إسلامية تجاوز الطلب عليها 11.5 مليار دولار.

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