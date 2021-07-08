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ميناء جبل علي بعد حريق أمس: الحركة طبيعية وحسب الجدول المعتمد

وقع انفجار مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي في الإمارات.
الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي
اقتصاد دبي

ميناء جبل علي بعد حريق أمس: الحركة طبيعية وحسب الجدول المعتمد

نجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة

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دبي - العربية.نت

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أفاد بيان لميناء جبل علي، اليوم الخميس، بأن الحركة طبيعية في الميناء الواقع في إمارة دبي وحسب الجدول المعتمد، بعد حريق شب أمس في إحدى سفن الحاويات.

وأدى انفجار في سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل علي لاندلاع حريق فيها، وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي".

وذكر البيان أن سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، اتخذوا إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتمت بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أي أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء.

وذكر المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحريق، وقد تم إخلاء السفنية المعنية من طاقمها في الوقت المناسب.

من جهتها ذكرت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مداخلة مع قناة "العربية"، أنه يجري الآن التحقيق في سبب الانفجار، مشيرة إلى احتواء إحدى الحاويات بعض المواد القابلة للاشتعال.

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