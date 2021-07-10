.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ملياردير مغامر يقود أول رحلة سياحية للفضاء.. متخطياً منافسيه بيزوس وماسك

The interior cabin of billionaire Richard Branson's space tourism firm Virgin Galactic's SpaceShipTwo is seen in an artist's rendition released on July 28, 2020. (Reuters)
الكابينة الداخلية للمركبة الذاهبة للفضاء
ثروات

ملياردير مغامر يقود أول رحلة سياحية للفضاء.. متخطياً منافسيه بيزوس وماسك

قطع المحيط الأطلسي على زورق سريع في 3 أيام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ستمثل رحلة ريتشارد برانسون الصاروخية إلى حافة الفضاء يوم الأحد عودة إلى المآثر الجريئة التي أسست لأول مرة سمعة الملياردير المتعجرف.

ولعقود من الزمان، انخرط برانسون في سلسلة من الأعمال المثيرة التي تستهدف تحطيم الأرقام القياسية حيث طار باستخدام "باراشوت" لمسافة 30 ميلاً (48 كيلومتراً) بين إنجلترا وفرنسا.

كما قطع المحيط الأطلسي بواسطة زورق سريع في ثلاثة أيام فقط، ثم اجتاز المحيط الهادئ في رحلة بمنطاد الهواء الساخن بسرعات تصل إلى 245 ميلاً في الساعة.

واجتذبت مغامراته دعاية ضخمة لشركات مجموعة فيرجن التابعة له، إلا أنه كثيراً ما يتم إنقاذه من خلال خدمات الطوارئ في مناسبات متعددة.

عقوبات أميركية على 34 شركة مرتبطة بإيران والصين وروسيا أميركا عقوبات أميركية على 34 شركة مرتبطة بإيران والصين وروسيا

وبهدف التواجد على قائمة الأرقام القياسية يسابق الآن برانسون، الملياردير الآخر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، في سباق الرحلات السياحية للفضاء، حيث من المقرر أن يكون يوم غد الأحد شاهداً على صعوده في أول رحلة سياحية للفضاء عبر شركته الخاصة، قبل بيزوس بـ 9 أيام فقط، والذي من المقرر أن يقوم برحلة إلى حدود الفضاء يوم 20 يوليو هو الأخر، باستخدام مركبة بلو أوريغن.

وأعلن برانسون أنه سيكون على متن رحلة تجريبية لشركة Virgin Galactic Holdings Inc. قبل أسبوع من بلوغه سن الـ 71 عاماً.

جاء قرار السفر بعد موافقة من الولايات المتحدة. تقوم إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لشركة Virgin Galacticبنقل الركاب الذين يدفعون رسوماً.

حادث مميت

سيرحل برانسون على متن الطائرة الفضائية VSS Unityالتابعة لشركة Virgin، والتي تحمل نفسها عالياً على متن ما يسمى بالطائرة الأم، في رحلة من المتوقع أن تستغرق حوالي 90 دقيقة من الإقلاع إلى الهبوط. بعد إطلاقها من الطائرة الحاملة، ستشعل الوحدة محركاً صاروخياً لدفعه إلى ارتفاع 88 كيلومترا فوق سطح الأرض.

ريتشارد برانسون
ريتشارد برانسون

وتقترب الرحلة من خط الفضاء الذي حددته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، والمعروفه باسم "خط كارمان"، والتي تبعد 100 كيلو متر عن سطح الأرض.

تبلغ ثروة برانسون، الذي حصل على وسام فارس عام 1999 من قبل الملكة إليزابيث الثانية عن "خدمات ريادة الأعمال"، حوالي 7.5 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وقالت متحدثة باسم الشركة في ديسمبر، إن أكثر من 40 شركة تابعة لعلامة فيرجن التجارية تجمع عائدات سنوية تبلغ حوالي 22 مليار دولار من خلال الشراكات والانتماءات والممتلكات المباشرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسات تطمئن.. إصابة الأطفال بكورونا دراسات تطمئن.. إصابة الأطفال بكورونا "ضئيل جداً"
صحته تتدهور.. دعوات لإنقاذ مدير مخابرات القذافي صحته تتدهور.. دعوات لإنقاذ مدير مخابرات القذافي
الأكثر قراءة
ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال! ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال!
"فتاة تيك توك" جديدة بقبضة السلطات المصرية
فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"
مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات
السعودية: عيد الأضحى في 20 يوليو السعودية: عيد الأضحى في 20 يوليو
أول جنازة عسكرية لسيدة.. مصر تشيّع جثمان جيهان السادات أول جنازة عسكرية لسيدة.. مصر تشيّع جثمان جيهان السادات
قبل أن تذهب
ولدت في 1933 ولقبت بـ"أم الأبطال".. مصر تودع جيهان السادات
ولدت في 1933 ولقبت بـ"أم الأبطال".. مصر تودع جيهان السادات
اكتشف المزيد