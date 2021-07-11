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بريطانيا ترفض تقديرات الاتحاد الأوروبي لتكلفة الانفصال

بريكست

بريطانيا ترفض تقديرات الاتحاد الأوروبي لتكلفة الانفصال

بريطانيا تصر على أن التكلفة بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

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رفضت بريطانيا، التقدير الصادر عن الاتحاد الأوروبي لتكلفة الانفصال في إطار تسوية مالية لانسحابها من الاتحاد.

وأكدت بريطانيا أنها تعتقد أن إجمالي التكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.

وقال الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا مدينة بسداد 40.77 مليار جنيه إسترليني بعد انفصالها عن الاتحاد، ورفض الاتحاد الأوروبي تقديرات بريطانيا لتكاليف الانفصال الواردة في تقرير الميزانية البريطانية.

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ويوم الجمعة الماضي، أظهر تقرير مجمع لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2020، أن المملكة المتحدة مطالبة بأن تدفع 47.5 مليار يورو (56.23 مليار دولار) للتكتل، في إطار تسوية مالية لانسحابها منه.

وأضاف التقرير أن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان في إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا المبلغ أعلى كثيرا مما كان متوقعا، إذ تكهن مكتب مسؤولية الميزانية بالمملكة المتحدة في تقرير في مارس 2018 بأن الفاتورة ستصل إلى 41.4 مليار يورو.

وقال تقرير ميزانية الاتحاد الأوروبي، إن مبلغا مبدئيا قدره 6.8 مليار يورو يستحق الدفع في 2021، على أن يجري دفع بقية الأموال لاحقا.

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