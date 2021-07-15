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ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية بـ6.2% خلال يونيو

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تسوق في السعودية
اقتصاد السعودية

ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية بـ6.2% خلال يونيو

لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة

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الرياض - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر يونيو 2021، بنسبة 6.2%، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وهو أعلى من معدل الشهر السابق، البالغ 5.7%.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أنه يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.

وأضافت أن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1% وأسعار النقل بنسبة 22.6%.

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وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 8%. وكان لارتفاع قسم "الأغذية والمشروبات" تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقله في المؤشر.

وسجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 22.6% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.6%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 56.2%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار وقود وزيوت التشحيم بنسبة 110.7%.

وارتفع قسم التبغ بنسبة 12.3% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 13.5%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو 2021، استقراراً نسبياً مقارنة بشهر مايو السابق له، وارتفع بنسبة 0.2%. وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.8%، وبدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.5%.

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