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السعودية.. "الصناعة" تتفق مع "سدايا" لاستضافة مركز بيانات الوزارة في "ديم"

وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مناسبة
شعار وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. "الصناعة" تتفق مع "سدايا" لاستضافة مركز بيانات الوزارة في "ديم"

في إطار جهود الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التكامل الحكومي والمحافظة على معايير الأمن السيبراني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اتفاقية تعاون؛ لاستضافة مركز بيانات الوزارة في السحابة الحكومية "ديم"، في إطار جهود الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التكامل الحكومي والمحافظة على معايير الأمن السيبراني وتحقيق البيئة التقنية الرقمية الآمنة.

وذكرت الوزارة، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تُسهم في توطين التقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودراسة المشكلات وتقديم الحلول الذكية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تمكين الوزارة من تشغيل وإعداد بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية.

وتسعى "سدايا" إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير بنيتها التحتية لدعم التحول الرقمي، إذْ ستتيح السحابة الحكومية "ديم" لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إدارة عملياتها التقنية بسلاسة ويمكنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بمرونة وموثوقية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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يُذكر أن السحابة الحكومية "ديم" تُعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأحد الحلول التقنية والابتكارية التي تُسهم في دعم الجهات الحكومية نحو التحوّل الرقمي، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومن خلال منصة "ديم"و بنيتها التحتية المبنية على أحدث التقنيات التي تضمن الأمان والموثوقية للبيانات الحكومية، وتُسهم في خفض الإنفاق الحكومي على إدارة وحماية وتشغيل وصيانة البُنى التحتية، كما تسعى "سدايا" من خلال هذه المنصة إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية؛ لدعم جهودها في رفع كفاءة التشغيل لهذه المراكز.

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