مصر: 5.92 مليار دولار فائض أولي للعام المالي 2020-2021

قالت الرئاسة المصرية في بيان صحافي الأحد، إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو /تموز حتى نهاية يونيو /حزيران.

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وكانت مصر تستهدف عجزا إجماليا في الميزانية عند 7.8%، وفائضا أوليا 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البيان إن مصر سجلت أيضا عجزا بالموازنة 7.4% في العام المالي 2020-2021، نزولا من 8% قبل عام.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن النمو الاقتصادي خلال السنة المالية الماضية.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالرئاسة أو وزارة المالية أو وزارة التخطيط للحصول على مزيد من التفاصيل.

وقالت الرئاسة إن الدين تراجع إلى الناتج المحلي في البلاد إلى 90.6% بنهاية 2020-2021 من 108% في 2016-2017.