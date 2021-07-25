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684 مليار دولار عائدات البرمجيات الصينية في النصف الأول

برمجيات تكنولوجيا الصين
قفزة قوية لقطاع البرمجيات في الصين بالربع الأول
تكنولوجيا

684 مليار دولار عائدات البرمجيات الصينية في النصف الأول

صادرات القطاع بلغت 24 مليار دولار بزيادة 12.2% على اساس سنوى

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات رسمية أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين سجل توسعا قويا في الإيرادات والأرباح في النصف الأول من هذا العام.

وكشفت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن عائدات البرمجيات الإجمالية للقطاع بلغت 4.42 تريليون يوان، تعادل 683.68 مليار دولار أميركي في الأشهر الستة الأولى، بزيادة 23.2%، على أساس سنوي.

وفي الفترة من يناير إلى يونيو ، حققت الشركات في القطاع أرباحا إجمالية تقارب 500 مليار يوان، بزيادة قدرها 13.6 %، عن العام السابق.

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وقالت الوزارة إن معدل النمو انخفض بمقدار 12.3 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في الربع الأول بسبب ارتفاع أساس المقارنة لنفس الفترة من عام 2020.

وبلغت صادرات قطاع البرمجيات 24 مليار دولار أميركى فى النصف الأول، بزيادة 12.2%، على اساس سنوى. وارتفع نمو الصادرات بشكل طفيف عما كان عليه في الأشهر الخمسة الأولى.

وعلى وجه التحديد، واصلت خدمات تكنولوجيا المعلومات النمو السريع، حيث ارتفعت عائدات خدمات تكنولوجيا منصات التجارة الإلكترونية وتصميم الدوائر المتكاملة في الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 32.4 % و24.1% على التوالي.

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