ألمانيا تعلن تطعيم أكثر من نصف مواطنيها بجرعتي لقاح كورونا

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تطعيم نحو 42 مليون شخص أي أكثر من نصف مواطنيها بجرعتي لقاح كورونا.

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، نقلاً عن حسابه بموقع التواصل "تويتر"، أن 41.79 مليون شخصاً طعموا بالكامل، ما يعادل 50.2% من إجمالي السكان، وتلقى 50.85 مليون شخصاً جرعة لقاح واحدة على الأقل، ما يعادل 61.1% من السكان، وذلك حتى يوم الثلاثاء.

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وأشار المعهد إلى أن مُعدل التلقيح نحو 435.98 ألف لقاح يومياً حالياً، وذلك بمتوسط تلقيح 5 أشخاص في الثانية الواحدة، وذلك وفقاً للمتوسط اليوم لآخر 7 أيام.

بدأت ألمانيا تخفيف القيود في مايو الماضي، وأعادت فتح المطاعم والحانات والمتاجر غير الضرورية بعد أشهر من الإغلاق.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، مؤخراً، إن ألمانيا قد تبدأ قريبًا في تخفيف القواعد المتعلقة بارتداء الأقنعة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا. "مع انخفاض معدلات الإصابة، يمكننا المضي قدمًا على مراحل.

وأضاف سبان في مقابلة مع مجموعة Funke الإعلامية: "ستكون المرحلة الأولى هي رفع متطلبات القناع في الأماكن المفتوحة".