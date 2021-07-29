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الصين ترفع رسوم تصدير بعض منتجات الصلب مجددا

قطاع الصلب - الصين - صناعة - عمال
مصنع للصلب في الصين
اقتصاد الصين

الصين ترفع رسوم تصدير بعض منتجات الصلب مجددا

في مسعى لخفض الانبعاثات

متابع الغاء المتابعة

بكين - رويترز

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تعتزم الصين رفع رسوم التصدير على الحديد الزهر والفيروكروم كما ستلغي التخفيضات الضريبية على 23 منتجا من الصلب اعتبارا من أول أغسطس/آب، في ثاني تعديل خلال ثلاثة أشهر في الوقت الذي تسعى فيه لضمان الإمداد المحلي والتحكم في الإنتاج للحد من الانبعاثات.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن رسوم تصدير الحديد الزهر عالي النقاء ستزيد إلى 20% من 15%، كما سترفع رسوم تصدير الفيروكروم إلى 40% من 20%.

كما ستلغي التخفيضات الضريبية على تصدير 23 منتجا من الصلب، بما في ذلك بعض اللفائف المدرفلة على البارد والفولاذ السيليكوني التي لها قيمة مضافة أعلى مقارنة بالفولاذ الكربوني.

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وقالت وزارة المالية إن التغييرات "تهدف إلى النهوض بالتحديث والتطوير عالي الجودة لصناعة الصلب".

وكانت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، قد قامت بالفعل بتعديل الرسوم في الأول من مايو/أيار، عندما ألغت التخفيضات الضريبية على صادرات 146 منتجا من الصلب، ورفعت رسوم تصدير الحديد الزهر والسبائك الحديدية، وأعفت بعض الواردات من الرسوم المؤقتة.

تأتي التعديلات في الوقت الذي تريد فيه الدولة ضمان الإمدادات المحلية عند تقليص الإنتاج لتقليل انبعاثات الكربون.

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