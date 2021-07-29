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تراجع البطالة بألمانيا في مؤشر على استمرار التعافي

اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
مصنع لصناعة السيارات في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

تراجع البطالة بألمانيا في مؤشر على استمرار التعافي

عدد العاطلين انخفض بواقع 91 ألفا إلى 2.598 مليون

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رويترز

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع البطالة في ألمانيا في يوليو/تموز مع قيام الشركات بتعيين المزيد من الموظفين مع استمرار التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب العمل الألماني، إن عدد العاطلين انخفض بواقع 91 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 2.598 مليون.

وكان استطلاع لرويترز قد توقع انخفاضا قدره 28 ألفا.

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وانخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 5.7%.

جاء إصدار بيانات البطالة بعد نشر مسح يوم الاثنين، أظهر أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت بشكل غير متوقع في يوليو/تموز بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بسلاسل التوريد، ووسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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