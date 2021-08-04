الإمارات ترفع الحظر على رحلات الترانزيت من الهند ودول أخرى

سترفع الإمارات العربية المتحدة الحظر المفروض على الطيران العابر (الترانزيت) من الهند وباكستان وسريلانكا ودول إفريقية بدءا من الخميس 5 أغسطس، وتفتح حدودها أمام الأشخاص من تلك الدول الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، إن على ركاب الترانزيت تقديم اختبار PCR سلبي قبيل الوصول بـ 48 ساعة، فيما ستسمح بدخول الأفراد من تلك الدول الحاصلين على تطعيم كورونا معتمد من الإمارات.

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ودخل حظر الدخول حيز التنفيذ في أبريل وسط تصاعد الفيروس في جنوب آسيا.

وتعد الهند واحدة من أسواق السفر الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة وأثرت القيود بشكل كبير على العمليات في مركز التجارة والسفر في الشرق الأوسط، والذي يضم شركات: طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران.

وحظرت الحكومة في نيودلهي الرحلات الجوية الدولية حتى 31 أغسطس.