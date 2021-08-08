الكويت تدرس إدراج لقاحين صينيين على قوائمها المعتمدة لمكافحة كورونا

قالت مصادر مطلعة رفيعة المستوى عن مخاطبة الجانب الصيني نظيره الكويتي الذي بين رغبته في إدراج اللقاحين الصينيين سينوفارم وسينوفاك على قائمتها اللقاحات المعتمدة في الكويت.

وأضافت المصادر أن الجانب الصيني أبلغ الجانب الكويتي أن منظمة الصحة العالمية قد أدرجت اللقاحين ضمن قائمة اللقاحات المستخدمة أثناء الطوارئ، وقدمت الصين اللقاحات كمساعدة طبية لـ 80 دولة و3 منظمات دولية، وصدرت اللقاحات لأكثر من 50 دولة، مشيرة الى أن اللقاحين أثبتا فعاليتهما في مواجهة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الأنباء.

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وأشارت المصادر إلى أن الجانب الصيني أبلغ نظيره الكويتي أيضا أن اللقاحين يتم استخدامهما في العديد من الدول العربية والخليجية.

وأوضحت المصادر أن الجانب الصيني بين للجانب الكويتي أنه مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة الكويتية بخصوص السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة الحصول على اللقاحات المعتمدة، سيؤدي إلى اعتماد اللقاحين تبادل الأفراد والتعاون في مجال الأمن الصحي بين الكويت والصين والعديد من الدول التي اعتمدت هذه اللقاحات لمواطنيها.