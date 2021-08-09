إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني تقفز لـ 248 مليار ريال

أظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الثاني من 2021 بحسب بيان وزارة المالية تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه اليوم الاثنين، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 248 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.

وكشفت أرقام الميزانية السعودية نمو الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني.

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كما نمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال.

وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأول من 2021، فيما سجلت الإيرادات في الربع الثاني نموا بنسبة 85% على أساس سنوي.

وأظهرت أرقام الميزانية السعودية زيادة إنفاق المملكة على الصحة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2021.

وبلغ إجمالي قيمة التمويل في الربع الثاني 21.5 مليار ريال، فيما بلغ حجم التمويل في النصف الأول 51 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية إن هناك مبلغ من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال النصف الأول من العام وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام.

وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 922.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 901.36 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام ذاته، وبنسبة زيادة 2.4%.

وتراوح إجمالي الدين الداخلي عند 535.27 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 387.57 مليار ريال بنهاية الفترة.

أرقام الربع الأول

كانت السعودية قد أعلنت في الربع الأول من 2021، تسجيلها إيرادات فصلية 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليار ريال.

وجرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة.

وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع.

وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي.

وبهذه الأرقام حققت المملكة 24% من الإيرادات المتوقعة لها لعام 2021 في الربع الأول من السنة.