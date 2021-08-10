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أميركا تقر قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

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جو بايدن (أرشيفية من فرانس برس(
جو بايدن الرئيس الأميركي
اقتصاد أميركا

أميركا تقر قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

يمكن أن يوفر أكبر استثمار للبلاد في عقود

واشنطن - رويترز

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أقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار يمثل أولوية رئيسية للرئيس الأميركي جو بايدن، في انتصار للبيت الأبيض، يمكن أن يوفر أكبر استثمار للبلاد في عقود في الطرق والجسور والمطارات والممرات المائية.

جاءت الموافقة بأغلبية 69 مقابل 30 صوتا في المجلس المؤلف من 100 عضو. وصوت 19 جمهوريا لصالح مشروع القانون.

وفور انتهاء التصويت، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ التصويت على حزمة إنفاق إضافية بقيمة 3.5 تريليون دولار يخطط الديمقراطيون لتمريرها دون أصوات الجمهوريين.

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