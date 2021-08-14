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مليون أميركي تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح "من تلقاء أنفسهم"

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A pregnant woman receives a vaccine for the coronavirus disease (COVID-19) at Skippack Pharmacy in Schwenksville, Pennsylvania, US, February 11, 2021. (Reuters/Hannah Beier)
من حملة التطعيم ضد كورونا في بنسيلفانيا (أرشيفية)
لقاح كورونا

مليون أميركي تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح "من تلقاء أنفسهم"

1.1 مليون شخص ممن تلقوا جرعتين من لقاحي موديرنا أو فايزر حصلوا على ما لا يقل عن جرعة واحدة إضافية من تلقاء أنفسهم

واشنطن – أسوشيتد برس

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أقر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة بأن ما يزيد على مليون أميركي تلقوا جرعات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل أن يسمح بها للأشخاص ذوي المناعة الجسمانية الضعيفة.

زهاء 1.1 مليون شخص ممن تلقوا جرعتين من لقاحي موديرنا أو فايزر، حصلوا على ما لا يقل عن جرعة واحدة إضافية من تلقاء أنفسهم.

وحصل قرابة 90 ألف شخص ممن تلقوا لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة على ما لا يقل عن جرعة واحدة إضافية، وفق ما أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة.

وليس من المعروف عدد المصابين بضعف المناعة الذين حصلوا على جرعات إضافية من اللقاحات.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية سمحت خلال الأسبوع الجاري بمنح جرعة لقاح إضافية من فايزر أو موديرنا لذوي المناعة الضعيفة لحمايتهم بشكل أفضل من فيروس كورونا.

من حملة التطعيم ضد كورونا في فلوريدا (أرشيفية)
من حملة التطعيم ضد كورونا في فلوريدا (أرشيفية)

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك في بيان إن "البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".

وأوضح البيان أن الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ويعاني الأشخاص من ضعف في جهاز المناعة لعدة أسباب، بينها زرع الأعضاء أو السرطان أو حالات أخرى.

وأضافت وودكوك أن "الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن".

من جهته قال الدكتور أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، في مقابلة صحفية الخميس: "في الوقت الراهن، لن نقدم الجرعات المعززة، إلا لمن يعانون من نقص المناعة. لكن بالطبع، سيكون هناك وقت يتعين علينا فيه الحصول على جرعات معززة للجميع لأنه لا يوجد لقاح، على الأقل ليس ضمن هذه الفئة، يضمن حماية دائمة".

من حملة التطعيم ضد كورونا في نيويورك (أرشيفية)
من حملة التطعيم ضد كورونا في نيويورك (أرشيفية)
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وناقش مسؤولو الصحة الأميركيون ما إذا كانت الجرعة الثالثة ضرورية بعد خطوة في هذا الاتجاه قامت بها إسرائيل.

وتوفي أكثر من 619 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار المتحور دلتا.

وتباطأت وتيرة التطعيم التي كانت سريعة في البلاد خصوصاً في المناطق المحافظة سياسياً في الجنوب والغرب الأوسط، وبين الشباب وذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية.

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