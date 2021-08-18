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أبوظبي توفر جرعات معززة من لقاحي فايزر وسينوفارم للمواطنين والمقيمين

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أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في أبوظبي
أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في أبوظبي
لقاح كورونا

أبوظبي توفر جرعات معززة من لقاحي فايزر وسينوفارم للمواطنين والمقيمين

وسط تساؤلات حول العدوى "الاختراقية" بين الملقحين بالكامل

دبي - العربية.نت

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أتاحت إمارة أبوظبي جرعات معززة لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا قبل ستة أشهر على الأقل.

وقال المكتب الإعلامي للإمارة في تغريدة يوم أمس الثلاثاء، إن الجرعات المعززة من لقاحي فايزر وسينوفارم متاحة في أكثر من 100 مركز في الإمارة للمواطنين والمقيمين.

يأتي ذلك، فيما أصبحت مسألة الحقن المعززة أكثر إلحاحاً، وسط تساؤلات حول العدوى "الاختراقية" بين الملقحين بالكامل، لا سيما مع متغير دلتا سريع الانتشار.

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قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة ستكون "مستعدة تماماً" لتوزيع جرعة ثالثة إذا لزم الأمر.

في غضون ذلك، قامت إسرائيل بالفعل بتطعيم مليون شخص بجرعات معززة. فيما بدأ مقدمو الخدمات الصحية في تقديم جرعة ثالثة للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة في يوليو، ووافقت الأسبوع الماضي على استخدام جرعة معززة لمن هم فوق سن الخمسين.

وتتمتع الإمارات العربية المتحدة، وعاصمتها أبوظبي، بواحدة من أسرع عمليات التطعيم في العالم، حيث تلقى 73% من سكانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين، تلقيحاً كاملاً بالفعل. كما انخفض متوسط حالات الإصابة اليومية لمدة سبعة أيام إلى حوالي 1200 حالة من 2200 حالة في أواخر يونيو.

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