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سلطنة عمان تقر نظام جهاز الاستثمار

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سلطنة عمان تقر نظام جهاز الاستثمار

جهاز الاستثمار يحل محل الصناديق السيادية بالسلطنة

دبي - العربية.نت

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أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، مرسوما سُلطانيا بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني الذي يمتلك جميع الأصول العامة وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

وحسب المرسوم، يُصدِر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

ونص المرسوم في مادته الثالثة على إلغاء كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

وأقامت سلطنة عُمان جهاز الاستثمار في يونيو 2020، ليتملك ويدير معظم الأصول العائدة لصندوق الثروة السيادي للدولة ولوزارة المالية.

ويسمح للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

ويحل جهاز الاستثمار محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

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