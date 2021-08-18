هبوط الدخل السياحي للأردن 44% في النصف الأول

قال البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء إن الدخل السياحي انخفض 44% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 441.4 مليون دينار (622.5 مليون دولار) مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات المتواصلة وتقييد حركة المسافرين، وبات من القطاعات الأكثر تضررا وآخر المتعافين.

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وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، تراجع الدخل السياحي 59.6% إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 78% بالربع الأول 2021 على أساس سنوي إلى 175 مليون دينار، فيما تراجعت إيرادات السياحة 80% في 2020 على أساس سنوي إلى مليار دينار.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستسغرق حتى 2024.

ويعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.