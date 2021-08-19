فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو يقفز في يونيو

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع بأكثر من النصف في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر السابق بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 21.8 مليار يورو في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 13.9 مليار يورو في مايو/أيار وفقا لأرقام مُعدلة.

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وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو/حزيران، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها.