اقتصاد أوروبا
فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو يقفز في يونيو
الفائض ارتفع بأكثر من النصف بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات
أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع بأكثر من النصف في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر السابق بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات.
وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 21.8 مليار يورو في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 13.9 مليار يورو في مايو/أيار وفقا لأرقام مُعدلة.
مادة اعلانية
وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو/حزيران، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها.
مادة إعلانية