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فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو يقفز في يونيو

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اقتصاد أوروبا

فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو يقفز في يونيو

الفائض ارتفع بأكثر من النصف بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات

فرانكفورت - رويترز

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أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع بأكثر من النصف في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر السابق بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 21.8 مليار يورو في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 13.9 مليار يورو في مايو/أيار وفقا لأرقام مُعدلة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو/حزيران، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها.

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