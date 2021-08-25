"العالمية القابضة" بأبوظبي تبحث عن فرص استثمار في تركيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة العالمية القابضة بأبوظبي، سيد بصر شعيب، إن الشركة تبحث عن فرص استثمار داخل تركيا في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والصناعة وتصنيع الأغذية.

وتأتي الخطوة مع بوادر تحسن في العلاقات بين الإمارات وتركيا مع تحرك أنقرة لتخفيف حدة التوترات مع عدة قوى عربية.

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وأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثات مع مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي في اجتماع ركز أيضا على التعاون الاقتصادي.

والشيخ طحنون رئيس مجلس إدارة العالمية القابضة التي أضحت أعلى الشركات قيمة في بورصة أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة.

وصرح شعيب بأن وفدا من الشركة يزور تركيا هذا الأسبوع بحثا عن فرص.

وقال شعيب: "في اللحظة التي تُفتح أمامنا سوق جديدة، يكون فريقنا هناك"، مضيفا أن العالمية القابضة تبحث عن فرص في قطاعات الرعاية الصحية والصناعة وتصنيع الأغذية في تركيا.

وذكر أن تركيا تمتلك واحدة من أكبر منشآت تصنيع الأغذية لذا ندرس ذلك أيضا.

وقال مصدر مطلع على الأمر في إسطنبول إن الشركة الإماراتية تسعى للاستحواذ على حصص أقلية في عدة شركات وتفحص بعض الصفقات متوسطة الحجم في عدة قطاعات.