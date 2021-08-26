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مصر تتخذ هذه القرارات بشأن الطيران

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اقتصاد مصر

مصر تتخذ هذه القرارات بشأن الطيران

تضمنت استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية بمحافظات الصعيد

دبي - العربية.نت

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اعتمد مجلس الوزراء المصري القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الخميس، فإن القرارات تضمنت استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية شرم الشيخ والغردقة، بمحافظات الصعيد الأقصر وأسوان، فضلا عن مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية، اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

وكذلك مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية، وذلك اعتبارا من أول يناير حتى 30 أبريل 2022.

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كما شملت القرارات مد العمل بالتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 138 المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021 ، والمتعلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران الكائنة في محافظتي الأقصر وأسوان ومدن: طابا، ونويبع، ودهب، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

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