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مصر تبدأ إنشاء أول قطار سريع بتكلفة 9 مليارات دولار

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اقتصاد مصر

مصر تبدأ إنشاء أول قطار سريع بتكلفة 9 مليارات دولار

يمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح

دبي - العربية.نت

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بدأت مصر تنفيذ أول مشروع قطار سريع في البلاد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط بطول 660 كيلومتراً، وبتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار.

وتم رصد أعمال تنفيذ المشروع الذي يبدأ مساره من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر منطلقا موازيا لطريق الغردقة إلى القاهرة وسط المناطق الصحراوية والجبال، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصولا إلى الجبال التي تسبق ضاحية حلوان، متجها إلى مدينة أكتوبر ومنها إلى الإسكندرية وبرج العرب والعلمين حتى يصل محافظة مطروح غرب البلاد، وفقا لليوم السابع.

وجرى البدء في أعمال تجهيز المسار وشق الجبال فى المسافة من حلوان و15 مايو حتى العاصمة الإدارية لينتهى مسار المشروع بمحطته الأخيرة داخل ميناء العين السخنة، حيث تلجأ شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع لاستخدام المتفجرات في تفجير الجبال المتعارضة مع مسار مشروع أول قطار سريع، حيث تم تقسيم المسار إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية.

وتنجز شركات المقاولات المصرية أعمال تجهيز المسار والطريق الذي سيسير عليه القطار السريع بالتوازي مع الشروع في إنشاءات المحطات المتواجدة بالمسار، بعدما تم الانتهاء من أعمال تحديد المسار بالكامل وأعمال الرفع المساحي بطول المشروع الذي تقترب تكلفته من 9 مليارات دولار، فيما ستقوم شركة "سيمنز" العالمية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات بالمشروع وتوريد القطارات التي ستعمل به بعد تنفيذه".

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