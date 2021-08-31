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وزير الموارد البشرية السعودية: إصدار أكثر من 777 ألف وثيقة عمل حر

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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
اقتصاد السعودية

وزير الموارد البشرية السعودية: إصدار أكثر من 777 ألف وثيقة عمل حر

إجمالي العقود الموثقة إلكترونيا أكثر من 3.6 ملايين عقد عمل

دبي - العربية.نت

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال لقاءً مع أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، إن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث بلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونيا أكثر من 3.6 ملايين عقد عمل.

وعن منصة العمل الحر قال الوزير: "أصدرنا من خلال منصة العمل الحر أكثر من 777.237 وثيقة عمل حر، وبلغ عدد ممارسي العمل الحر أكثر من نصف مليون عامل حر مسجل في المنصة، كما حصل على وثيقة العمل الحر أكثر من 9 فئات جميعهم لهم حق الوصول إلى خدمات متعددة منها التمويل والدعم المالي، والتدريب، والحسابات البنكية التجارية الموثقة، ووسائل الدفع الرقمية لتحصيل أتعابهم ومستحقاتهم، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية".

وأشاد المهندس الراجحي خلال اللقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في تطوير كوادرنا البشرية الوطنية، مشيراً إلى نجاح المملكة في التصدي لجائحة كورونا وحماية الوظائف، حيث بلغ عدد الداخلين لسوق العمل من السعوديين والسعوديات أكثر مما كان عليه قبل الجائحة.

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ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورصد تحديات واحتياجات القطاع بشكل عام وتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع.

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