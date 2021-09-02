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الصين تؤسس بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

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اقتصاد الصين
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين

الصين تؤسس بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

تأسيس هذه البورصة يساهم في تعميق الإصلاحات الهيكلية

بكين - رويترز

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن بلاده ستؤسس بورصة في العاصمة بكين لخدمة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وأضاف في كلمة مصورة في افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات "سنواصل دعم التنمية القائمة على الابتكار للشركات متوسطة وصغيرة الحجم عن طريق... تأسيس بورصة بكين كمنصة أساسية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإبداع".

وذكرت هيئة تنظيم الأوراق المالية اليوم الخميس أن تأسيس هذه البورصة في بكين سيساهم في تعميق الإصلاحات الهيكلية على الجانب المالي وتحسين نظم سوق رأس المال.

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