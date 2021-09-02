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تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية

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سوق العمل الأميركية تتقدم بوتيرة سريعة
اقتصاد أميركا

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية

سوق العمل تتقدم بوتيرة سريعة

واشنطن - رويترز

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تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بينما انخفضت عمليات التسريح لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عاما في أغسطس/آب، مما يشير إلى أن سوق العمل تتقدم بوتيرة سريعة حتى في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 340 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 28 أغسطس/آب. وذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار 2020 عندما أُغلقت الأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس كورونا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 345 ألف طلب في أحدث أسبوع.

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وانخفضت الطلبات عن ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل/نيسان لكنها تظل فوق نطاق بين 200-250 ألف طلب الذي يعتبر متوافقا مع سوق عمل قوية.

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