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فاو: أسعار الأغذية العالمية ترتفع بعد شهرين من الانخفاض

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منظمة الفاو
أحد الحقول الزراعية
اقتصاد عالمي

فاو: أسعار الأغذية العالمية ترتفع بعد شهرين من الانخفاض

مدفوعة بزيادات قوية للسكر والزيوت النباتية وبعض الحبوب

روما - رويترز

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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت في أغسطس/آب بعد شهرين من الانخفاض، مدفوعة بزيادات قوية للسكر والزيوت النباتية وبعض الحبوب.

كما قالت فاو التي مقرها روما في بيان، إن محاصيل الحبوب العالمية ستبلغ تقريبا 2.788 مليار طن في 2021، انخفاضا من تقديرها السابق البالغ 2.817 مليار طن لكنها ما زالت مرتفعة عن مستويات 2020.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية الأولية المتداولة عالميا، 127.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 123.5 نقطة في يوليو/تموز.

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وكانت القراءة السابقة ليوليو/ تموز 123.0 نقطة، فيما ارتفعت الأسعار على أساس سنوي 32.9%في أغسطس/آب.

وقالت فاو إن انخفاض تقديرها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام ناجم عن استمرار أوضاع الجفاف في العديد من الدول المنتجة الرئيسية.

وبين الحبوب الرئيسية، شهدت توقعات إنتاج القمح أكبر مراجعة بالخفض، لتنزل 15.2 مليون طن منذ يوليو تموز إلى 769.5 مليون طن، لأسباب على رأسها الظروف المناخية السيئة في الولايات المتحدة وكندا وقازاخستان وروسيا.

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