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 المغرب يسجل 13 مليار دولار عجز تجاري  في 7 أشهر

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العاصمة المغربية الرباط
اقتصاد المغرب

المغرب يسجل 13 مليار دولار عجز تجاري في 7 أشهر

بارتفاع 17.9% على أساس سنوي

الرباط – رويترز

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قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الخميس، إن العجز التجاري للمغرب اتسع بنسبة 17.9% إلى 117.4 مليار درهم (13 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من 2021.

وقال المكتب في تقرير شهري، إن الواردات زادت 21% إلى 291.7 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 23.2% لتسجل 174.3 مليار درهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز مقارنة بها قبل عام.

وواصل قطاع السيارات تصدر صادرات المغرب بقيمة بلغت 46.4 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 38%، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته ومن بينها الأسمدة 30% إلى 37.5 مليار درهم.

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وبلغت واردات الطاقة 38.6 مليار درهم، مرتفعة 26%.

وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 45.6% إلى 54 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 9%، مسجلا 10.6 مليار درهم، فيما انخفضت إيرادات السياحة 52% إلى 8 مليارات درهم.

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