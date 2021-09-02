 المغرب يسجل 13 مليار دولار عجز تجاري  في 7 أشهر

قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الخميس، إن العجز التجاري للمغرب اتسع بنسبة 17.9% إلى 117.4 مليار درهم (13 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من 2021.

وقال المكتب في تقرير شهري، إن الواردات زادت 21% إلى 291.7 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 23.2% لتسجل 174.3 مليار درهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز مقارنة بها قبل عام.

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وواصل قطاع السيارات تصدر صادرات المغرب بقيمة بلغت 46.4 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 38%، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته ومن بينها الأسمدة 30% إلى 37.5 مليار درهم.

وبلغت واردات الطاقة 38.6 مليار درهم، مرتفعة 26%.

وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 45.6% إلى 54 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 9%، مسجلا 10.6 مليار درهم، فيما انخفضت إيرادات السياحة 52% إلى 8 مليارات درهم.