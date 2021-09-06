الطلبيات الصناعية في ألمانيا تسجل أعلى مستوى على الإطلاق 

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، نموا مفاجئا للطلبيات الصناعية في ألمانيا في يوليو/تموز لتسجل أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 1991، مشيرة لبداية قوية للنصف الثاني من العام في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا ارتفع 3.4% شهريا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

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وتوقع استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز انخفاضا 1% شهريا.

من جهته، توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الشهر الماضي، أن يستمر تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقال ألتماير: "ثمة احتمال واضح بأننا لن نحتاج لأي نوع من العزل العام للذين حصلوا على جرعة أو اثنتين من اللقاح وللمتعافين".

وأضاف الوزير : "لذلك من المؤكد أن النشاط الاقتصادي يستطيع أن يسجل مستوى جيدا للعام ككل".

وضخت الحكومة أكثر من 300 مليار يورو في الاقتصاد للمساعدة في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19. وتمسك ألتماير بتقديرات الحكومة لنمو نسبته 3.5% هذا العام و3.6% العام المقبل.