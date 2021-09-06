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تباطؤ التضخم السنوي في تونس إلى 6.2% في أغسطس

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تباطؤ التضخم السنوي في تونس إلى 6.2% في أغسطس

مقارنة مع 6.4% في يوليو الماضي

تونس – رويترز

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كشفت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ إلى 6.2% في أغسطس/آب من 6.4% في يوليو/تموز.

وبلغ التضخم 5.7% في يونيو/حزيران.

عبر متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف.

وأضاف المتحدث بحسب وكالة "رويترز" أن "تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية".

وأكد أن الصندوق "يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس".

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