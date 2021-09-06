فاوتشي: معززات لقاح فايزر ستكون جاهزة في 20 سبتمبر

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة ستبدأ على الأرجح توزيع جرعات معززة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر على نطاق واسع خلال الأسبوع قبل الأخير من شهر سبتمبر، لكن طرح المعززات من لقاح موديرنا قد يتأخر.

وأعلنت إدارة بايدن عن خطط لتقديم جرعات ثالثة للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فايزر وموديرنا، في انتظار موافقة مسؤولي الصحة العامة، حيث توصي الولايات المتحدة بجرعة إضافية بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.

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وأضاف فاوتشي أن اللقاح المعزز من شركة فايزر هو الوحيد الذي يمكنه الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC في الوقت المناسب لإطلاقه في الأسبوع الذي يبدأ في 20 سبتمبر. وقد يضطر الأشخاص الذين تلقوا لقاح موديرنا إلى الانتظار لفترة أطول حيث تنتظر الشركة المنظمين للمصادقة على جرعة ثالثة.

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لشبكة سي بي إس: "يبدو أن شركة فايزر لديها بياناتها، ومن المحتمل أن تفي بالموعد النهائي.. نأمل أن تتمكن شركة موديرنا من القيام بذلك أيضاً، حتى نتمكن من القيام بذلك في وقت واحد".

وتابع: "ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنقوم بذلك بالتتابع".

في وقت لاحق، قال فاوتشي إنه بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاح موديرنا، "من الأفضل الانتظار" لتلقي جرعة ثالثة من نفس اللقاح بدلاً من الحصول على جرعة معززة من فايزر. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تخطط لنشر بيانات في الأسابيع المقبلة حول خلط اللقاحات من مختلف الصانعين.

يأتي ذلك، فيما يعد لقاح فايزر الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، وقد تلقى أكثر من 95 مليون شخص جرعتين من اللقاح، وفقاً لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض.

كما تم تطعيم حوالي 66 مليون شخص بشكل كامل بلقاح موديرنا. وفي الوقت نفسه، تلقى حوالي 14 مليون شخص جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.

في الدعوة إلى جرعات ثالثة من فايزر وموديرنا، استشهد مسؤولو الصحة الأميركيون ببيانات CDC التي وجدت أن الحماية من العدوى تضاءلت بعد عدة أشهر من الجرعة الثانية.

وأثارت خطة اللقاحات المعززة من إدارة بايدن انتقادات داخل الولايات المتحدة وحول العالم، حيث حثت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية ذات معدلات التطعيم المرتفعة على التوقف عن إعطاء جرعات إضافية من اللقاح حتى تتمكن الدول الفقيرة من إعطاء المزيد من الناس جرعات اللقاح الأولى.

ودافع البيت الأبيض عن خطته التعزيزية، مستشهدا بالتبرعات الأميركية بجرعات اللقاح إلى دول أخرى، إذ قال فاوتشي الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة أعطت 120 مليون جرعة إلى 80 دولة.