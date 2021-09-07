.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر لن تسمح بدخول بضائع لا تخضع للمعايير الأوروبية بحلول مارس

  • الخط
ميناء الإسكندرية - تجارة - مصر
ميناء الإسكندرية في مصر
اقتصاد مصر

مصر لن تسمح بدخول بضائع لا تخضع للمعايير الأوروبية بحلول مارس

مع الانتهاء من ميكنة كاملة لمنظومة الجمارك والضرائب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الانتهاء من ميكنة كاملة لمنظومة الجمارك والضرائب قبل مارس 2022.

وأضاف خلال كلمة نقلها التلفزيون المصري، على هامش تفقد ميناء الإسكندرية، أن بلاده لن تسمح بدخول منتجات مستوردة لا تتطابق مع معايير الجودة الأوروبية بحلول مارس 2022.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الهدف من المكينة وتحديث الجمارك، هو تسهيل الإجراءات لكافة المستوردين، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في الأداء.

 مصر تعتزم مساعدة المُقبلين على الزواج بهذه الطريقة اقتصاد اقتصاد مصر  مصر تعتزم مساعدة المُقبلين على الزواج بهذه الطريقة

وأوضح السيسي أنه اعتباراً من مارس المقبل لن يُسمح بدخول بضائع ومنتجات من خارج مصر لا تخضع للمعايير الأوروبية تزامناً مع اكتمال ميكنة الموانئ التي تهدف إلى تحقيق شفافية في الأداء وتيسير التجارة الدولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد جزيرة سعودية .. أول اكتشاف من نوعه في البحر الأحمر شاهد جزيرة سعودية .. أول اكتشاف من نوعه في البحر الأحمر
شاهد رئيس وزراء كندا في ورطة.. محتجون يرشقونه بالحصى شاهد رئيس وزراء كندا في ورطة.. محتجون يرشقونه بالحصى
الأكثر قراءة
فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: تعرضت للتحرش أثناء التصوير
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها 6 استخدامات لكاميرا الهاتف الذكي قد لا تعرفها
تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض
"كبلونا وقتلوها".. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها
كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل كشف داعشي شارك بإحراق طيار أردني حيا.. وهذه التفاصيل
قبل أن تذهب
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
بالتصويت العقابي.. توقعات بخسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي
اكتشف المزيد