مصر لن تسمح بدخول بضائع لا تخضع للمعايير الأوروبية بحلول مارس

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الانتهاء من ميكنة كاملة لمنظومة الجمارك والضرائب قبل مارس 2022.

وأضاف خلال كلمة نقلها التلفزيون المصري، على هامش تفقد ميناء الإسكندرية، أن بلاده لن تسمح بدخول منتجات مستوردة لا تتطابق مع معايير الجودة الأوروبية بحلول مارس 2022.

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وأشار الرئيس السيسي إلى أن الهدف من المكينة وتحديث الجمارك، هو تسهيل الإجراءات لكافة المستوردين، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في الأداء.

وأوضح السيسي أنه اعتباراً من مارس المقبل لن يُسمح بدخول بضائع ومنتجات من خارج مصر لا تخضع للمعايير الأوروبية تزامناً مع اكتمال ميكنة الموانئ التي تهدف إلى تحقيق شفافية في الأداء وتيسير التجارة الدولية.