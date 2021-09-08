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العجز التجاري في الجزائر يتراجع 88% منذ بداية العام

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ميناء في الجزائر
اقتصاد الجزائر

العجز التجاري في الجزائر يتراجع 88% منذ بداية العام

الجزائر - رويترز

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قالت وزارة المالية الجزائرية أمس الثلاثاء، إن العجز التجاري للبلاد انخفض بنسبة 87.9% إلى 926 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام في ضوء ارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الواردات.

وأضافت الوزارة في بيان أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بعدما كانت 15.1 مليار دولار في العام السابق.

وذكرت أن الواردات انخفضت بشدة في الشهور الثمانية الأولى، لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل. وتنشد الجزائر الحد من الإنفاق على الواردات في محاولة لتقليل عجزها التجاري.

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لا تزال الجزائر العضو في منظمة أوبك تعتمد كثيرا على إيرادات النفط والغاز التي تمثل ما يربو على 90% من صادراتها الإجمالية و60% من ميزانية الدولة.

وتتوقع شركة سوناطراك للنفط والغاز المملوكة للدولة أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 20 مليار دولار في عام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

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