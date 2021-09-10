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تعافي اقتصاد بريطانيا يتباطأ بشكل حاد في يوليو

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لندن
لندن
اقتصاد بريطانيا

تعافي اقتصاد بريطانيا يتباطأ بشكل حاد في يوليو

لندن - فرانس برس

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا تباطأ بشكل حاد في يوليو، على الرغم من رفع المزيد من قيود الإغلاق التي سببتها جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.1% في يوليو، مقارنة مع 1.0% في يونيو.

ومع ذلك فقد كان الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد البريطاني نمواً.

أشار بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن "الارتفاع الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي في يوليو يظهر أنه وسط ارتفاع حالات كوفيد-19 واتساع النقص في المنتجات والعمالة، توقف الانتعاش الاقتصادي".

وأضاف: "المزيد من الأدلة في الوقت المناسب تشير إلى أن أغسطس ربما لم يكن أفضل بكثير".

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