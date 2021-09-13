لبنان يتسلم 1.135 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الخميس المقبل

قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الاثنين، إنها ستتسلم 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر/ أيلول من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وأضافت الوزارة أن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي.

مادة اعلانية

وحقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.